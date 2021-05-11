11 мая 2021

Глава Кургана рассказал, чем займется после отставки

© Служба новостей «URA.RU»
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Дума. Необр
Своими планами Андрей Потапов поделился 12 мая Фото:

Глава Кургана Андрей Потапов после отставки планирует уделить время семье. Об этом он рассказал 12 мая на пресс-подходе после внеочередного заседания гордумы, где приняли его отставку, передает корреспондент URA.RU.

«Я хочу уделить время семье, <…> ну, а там, думаю, все равно будем работать», — ответил Потапов на вопрос URA.RU. Он отметил, что, к сожалению, за 4,5 года работы в администрации недостаточно уделял ей время.

Курганская гордума приняла отставку Андрея Потапова 12 мая. Он решил уйти с поста по собственному желанию в связи с состоянием здоровья. Исполнять обязанности главы с 13 мая будет замглавы мэрии Елена Ситникова.

Летом 2020 года появились слухи об отставке Потапова. Есть две версии, куда он может уйти. По одним данным, Потапов собирается переехать в один из регионов в Центральной части Росси, по другим — уйти к губернатору региона Вадиму Шумкову на из руководящий пост.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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