Глава Кургана рассказал, чем займется после отставки

Своими планами Андрей Потапов поделился 12 мая Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава Кургана Андрей Потапов после отставки планирует уделить время семье. Об этом он рассказал 12 мая на пресс-подходе после внеочередного заседания гордумы, где приняли его отставку, передает корреспондент URA.RU.

«Я хочу уделить время семье, <…> ну, а там, думаю, все равно будем работать», — ответил Потапов на вопрос URA.RU. Он отметил, что, к сожалению, за 4,5 года работы в администрации недостаточно уделял ей время.

Курганская гордума приняла отставку Андрея Потапова 12 мая. Он решил уйти с поста по собственному желанию в связи с состоянием здоровья. Исполнять обязанности главы с 13 мая будет замглавы мэрии Елена Ситникова.

Летом 2020 года появились слухи об отставке Потапова. Есть две версии, куда он может уйти. По одним данным, Потапов собирается переехать в один из регионов в Центральной части Росси, по другим — уйти к губернатору региона Вадиму Шумкову на из руководящий пост.