Лидер единороссов ЯНАО пойдет на выборы по двум спискам

Первый вице-спикер законодательного собрания ЯНАО и секретарь ямальского регионального отделения «Единой России» Алексей Ситников одновременно войдет в партийные списки на выборах в Тюменскую областную думу и в Государственную думу РФ. Об этом сообщил URA.RU источник в политических кругах Ямала.
«Ямальский истеблишмент уже устал обсуждать возможные кадровые перестановки в политэлитах региона. Даже несмотря на то, что Ситников — один из наиболее влиятельных людей в округе, решение участвовать в выборах не видится чем-то сверхъестественным. На Ямале остаются неизменными ритуалы, когда высокопоставленные политики заходят в крупную избирательную кампанию», — поделился мнением собеседник агентства. При этом лидер ямальских единороссов будет фигурировать исключительно в партийных списках, утверждает инсайдер.
Информацию о выдвижении Ситникова подтвердили в «Единой России». По информации реготделения, первый зампредседателя Законодательного Собрания округа представил документы в оргкомитет предварительного голосования.
Директор Фонда «Региональная политика» Евгений Забродин рассказал о том, что лидер ямальских единороссов следует партийной традиции. «Федеральный центр задал в регионах тональность, от которой не уйти. Партийные лидеры обязаны участвовать выборах, демонстрируя свою политическую состоятельность. Ситников вряд ли будет раздражать электорат, а это вполне ожидаемо с точки зрения партийной стратегии», — прокомментировал ситуацию политолог.
Ранее сообщалось, что Ситников изначально был намерен идти на праймериз в Тюменскую думу вместе с вице-губернатором ЯНАО Ириной Соколовой. Однако официальных заявлений по этому поводу сделано так и не было, в итоге куратор политики Ямала зарегистрировалась одна.
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