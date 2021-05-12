Лидер тюменских эсеров готов принять перебежчиков из ЕР

Владимир Пискайкин ждет единороссов, не прошедших через праймериз ЕР Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Лидер Тюменского отделения партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Владимир Пискайкин готов принять проигравших в праймериз «Единой России» и выдвинуть их на выборах в облдуму в 2021 году. Об этом политик заявил URA.RU во время церемонии подписания соглашения о сотрудничестве с однопартийцами из ЯНАО, прошедшей 13 мая в Тюмени.

«Я не скрываю, мы хотим посмотреть на праймериз у ЕР. Мы готовы рассмотреть тех, кто не пройдет через эту процедуру. Главное, посмотреть на людей — нам нужно качество на сегодняшний день», — ответил Пискайкин на вопрос корреспондента URA.RU. В пресс-службе Тюменского реготделения ЕР отказались комментировать заявление эсера.

Пискайкин также подтвердил свое участие в выборах 2021 года. «Вопрос только в том, пойду я в Госдуму или областную думу. Окончательное решение будет принимать съезд партии (намечен на июнь — прим. ред.)», — добавил он.

Праймериз «Единой России» пройдут в онлайн-формате с 24 по 30 мая. Выборы в Тюменскую областную думу намечены на 19 сентября.