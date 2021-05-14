Политик объяснил идею объединения регионов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Лидер партии «ЛДПР» Владимир Жириновский объяснил тюменцам свою идею об укрупнении и объединении российских регионов. По его словам, никто не собирается объединять Тюменскую область с Ханты-Мансийским и Ямало-Ненецким автономными округами, но для экономического развития субъекту федерации нужно быть большим.

«Вот в Тюмени обиделись, я вот обсуждал будущее укрупнение регионов с экономической точки зрения, что частью России может быть субъект с населением не менее 3 миллионов, иначе он не может быть донором — это будет всегда дотационный, нищий субъект. Там обиделись и решили, что мы хотим соединить Ямал, Ханты-Мансийск и т. д. Мы ничего не собираемся соединять, но есть экономическое обоснование», — сказал Жириновский в эфире радио «Комсомольская правда».

По словам политика, Москва бурно развивается, потому что город с огромной территорией, населением и количеством денег. Жириновский заявил, что если регион хочет быть богатым, то он должен быть крупным. «А у нас нельзя инвестиции делать в маленький регион, куда там строить? У них нет денег», — сказал он. Также Жириновский привел в пример объединение стран в Евросоюз.

Ранее Владимир Жириновский заявил, что стоит ликвидировать Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа необходимо. Политик предложил объединить их с Тюменской областью. Депутаты из ХМАО выступили против объединения субъектов и назвали структуру устоявшейся, пишет MK.RU .