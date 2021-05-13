Власти ХМАО переиграли Жириновского с идеей ликвидации региона

Владимир Жириновский запустил вирусную идею о ликвидации ХМАО и ЯНАО Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Депутаты-единороссы ХМАО бросили все силы, чтобы пресечь дискуссию о конфигурации Тюменской области, которая началась с подачи лидера ЛДПР Владимира Жириновского, предложившего ликвидировать ХМАО и ЯНАО. Подписанной 13 мая резолюцией они сохранили принцип независимости автономных округов от юга области. Так оценивают инициативу фракции «Единой России» в Думе Югры российская политэлита.

Руководитель ЛДПР Владимир Жириновский во время майских каникул предложил ликвидировать ХМАО и ЯНАО, объединив их с Тюменской областью. Лидер либерал-демократов обосновал предложение, что укрупнение пойдет северным регионам на пользу с экономической точки зрения. Собеседник агентства из политического истеблишмента ХМАО сообщил, что окружные власти после завершения праздников решили публично заявить о незыблемости нынешнего административного устройства Тюменской области и для этого был придуман ход с подписанием резолюции на депутатской фракции «Единой России».

«Это привлекло внимание с точки зрения информационной повести. Подписание важного документа — само по себе новость. А в резолюцию было заложено необходимое содержание, чтобы в итоге перебить этим повестку Жириновского», — отметил инсайдер.

Резолюция была принята на заседании фракции «Единой России» в Думе ХМАО Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Окружные депутаты во время обсуждения документа на заседании фракции отметили, что для изменения нынешней административной модели трех регионов нет никаких предпосылок. «Существующие десятилетиями практики сотрудничества позволяют эффективно решать вопросы строительства больших инфраструктурных объектов, транспортных коридоров, в реализации крупных инвестпроектов, поддерживать высокое качество жизни населения. Зачем все это разрушать?» — считает председатель Думы ХМАО Борис Хохряков.

Глава агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов в разговоре с URA.RU отметил, что инициатива ЛДПР, в принципе, являлась неадекватной и теперь в ее реализации поставлена точка. «Заявление Владимира Жириновского об объединении субъектов Тюменской „матрешки“ было явно неадекватным и не содержало в себе реального прогноза. Отношения трёх регионов определены Конституцией и регулируются специальными соглашениями. Неудивительно поэтому, что власти субъектов делают заявления о том, что их правовой статус останется прежним. Так и будет — с очень высокой вероятностью», — считает эксперт.

В тюменском парламенте оценили жест югорских коллег Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Положительная реакция на подписание югорскими единороссами резолюции последовала из областного парламента. Его вице-спикер Галина Резяпова отметила, что заявление о присоединении ХМАО и ЯНАО к Тюменской области можно рассматривать как предвыборную провокацию, а никакой реальной почвы они не имеют. «Югра и Ямал, — являются равноправными субъектами Российской Федерации со своим региональным законодательством, бюджетом и ответственностью. Взаимоотношения между ними основаны на Конституции Российской Федерации и регулируются федеральными законами и договором о взаимодействии. И такое положение дел сегодня оптимально. Ни один из губернаторов трёх субъектов, ни один из законодательных органов не рассматривают иную конструкцию. В этом нет никакой нужды» — считает Резяпова.

Единственным публичным политиком, кто поддержал инициативу Жириновского оказался депутат Тюменской областной Думы от ЛДПР Александр Лобов. «Владимир Вольфович давно выступает за укрупнение регионов и в программных документах партийных у нас тоже это прописано. Если укрупнение должно состояться, то, по моему мнению, оно должно пройти только через общий народный референдум, чтобы жители всех трех субъектов высказали свое мнение на референдуме. Другого варианта нет», — прокомментировал URA.RU Александр Лобов.

Директор департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований Дарья Кислицына в разговоре с журналистом агентства отметила, что большинство жителей поддерживает нынешний статус-кво в устройстве Тюменской области. «В первую очередь это будут определять люди. Во вторую очередь, так называемая „матрешка“, это наиболее устойчивая экономическая модель. Эта конфигурация для данных регионов до сих пор является оптимальной», — прокомментировала Кислицына.