Экс-глава МИД Украины испугался реакции Путина на действия Киева

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Фото. Пермь., флаг украины
Павел Климкин сказал, что ответ Кремля будет ассиметричным и жестким Фото:

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин высказал опасения из-за слов Путина о том, что Москва готова обеспечить свою безопасность в случае возникновения внешней угрозы. По его словам, Кремль готовит жесткий ответ на обвинения депутата Рады Виктора Медведчука в госизмене.

«Такой лексикой он еще не пользовался. Ответ Кремля будет ассиметричный и очень жесткий», — написал Климкин в Facebook. Он отметил, слова президента России не стоит недооценивать. «Путин говорит о нас, как о постоянном источнике проблем для России» и ее антиподе, цитирует Климкина RT.

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Ранее пророссийскому депутату Виктору Медведчуку и его коллеге по партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тарасу Козаку предъявили обвинения в госизмене. Депутата посадили под домашний арест. В ответ Путин сообщил об угрозе для России из-за Киева и сказал, что Украину превращают в «анти-Россию». Президент отметил, что РФ будет реагировать на опасность.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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