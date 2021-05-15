Экс-депутат Рады заявил о неизбежности войны с Россией

Попытка создать на Украине пророссийскую не сработала, считает Олег Царев Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

После ареста в Киеве пророссийски настроенного депутата Рады Виктора Медведчука по подозрению в госизмене у России не осталось другого пути, кроме военного, чтобы остановить трансформацию Украины в «анти-Россию». Такое мнение высказал бывший депутат Верховной Рады, экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев.

Ранее президент РФ Владимир Путин, комментируя арест Медведчука, заявил, что Украину сознательно превращают в антипод России, что требует со стороны Москвы особого внимания. Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин увидел в этом готовность Кремля к жесткому и ассиметричному ответу.

«Россия пыталась подкупить [экс-президента Украины Петра] Порошенко — не получилось, потому что страх сильнее, чем жадность. Пыталась создать политическую оппозицию внутри Украины, чтобы силы, нацеленные на конструктивное сотрудничество с Российской Федерацией выиграли в Украине. И вот Виктора Медведчука сейчас арестовали, держат на домашнем аресте. Есть только третий путь — это военный», — прокомментировал Царев в разговоре с URA.RU.

Будет ли готова Москва к военному варианту — неизвестно, считает Царев. Возможной причиной для вступления в вооруженный конфликт могли быть, по его словам, продолжающиеся обстрелы Донбасса. «Люди, которые получили русские паспорта, погибают. Было заявление, что военное решение со стороны руководства Российской Федерации — это крайняя мера. Но я не знаю, что должно еще произойти», — заметил политик.

Для Москвы военное столкновение с Киевом грозит усилением санкций, отмечает при этом Царев. Но, по его мнению, на всей территории Украины российскую армию «встретят с цветами».

Доцент кафедры политологии Дальневосточного федерального университета Евгений Булах отметил в разговоре с URA.RU, что военный конфликт России с Украиной маловероятен и есть другие варианты. «Москва может повлиять на Киев с помощью „Северного потока-2“, запуск которого сократить транзит углеводорода через территорию Украины. Это сильно скажется на ее экономике. Также сгладить конфликт могут США и некоторые страны Евросоюза, которые надеются наладить взаимодействие с Россией», — пояснил эксперт.