Американист назвал закрытие консульств провокацией со стороны США

США пытаются накалить обстановку в России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Дипломатический скандал: обострение отношений России и США

Закрытие американских консульств в Екатеринбурге, а ранее во Владивостоке, является провокацией и направлено на то, чтобы вызвать недовольство россиян своим правительством. Такое мнение в беседе с URA.RU высказал директор фонда изучения США имени Франклина Рузвельта в МГУ, доктор исторических наук Юрий Рогулев.

«Американцы могли бы организовать работу своих консульств по-другому, чтобы российские граждане получали визы, технических возможностей у них хватает, — считает Юрия Рогулев. — Но они раз — и все прикрыли! А почему? Они хотят таким образом недовольство россиян в отношении своего правительства получить. Все это чистая провокация, другой цели я не вижу. А ведь российская сторона всего лишь привела численность сотрудников в нашем и американском посольствах к единым цифрам».

С мнением Рогулева созвучно мнение другого эксперта, замдиректора Института международных исследований, дипломата и политолога Виктора Мизина. Он в разговоре с URA.RU сравнил нынешнюю ситуацию взаимоотношений двух стран с холодной войной 1980-х, когда противостояние СССР и США достигло апогея.

«Без драматизации, сейчас гораздо хуже, чем ситуация в годы холодной войны на ее пике, — заявил Мизин URA.RU. — Тогда было больше и уважения, и предсказуемости, а самое главное, не было таких жестких мер. К сожалению, думаю, что нескоро откроются эти консульства, и это очень затруднит жизнь обыкновенных, простых людей. Да что простых — отправку официальных делегаций все это делает нелегким делом! Как им визы американские теперь будут проставляться в других странах? Доходит до какого-то маразма».

Ранее о прекращении работы консульства США в Екатеринбурге на своей странице в Facebook сообщила генконсул Эмили Сторроу. Дипмиссия приостановила свою деятельность после того, как Америка вместе с Чехией были внесены Россией в список недружественных стран. Россиянам было запрещено трудиться в консульствах и посольствах этих государств. В качестве ответной меры посольство США в Москве сократило количество своих услуг, практически прекратив выдачу виз россиянам.