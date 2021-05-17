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В Тюмени открыли горячие линии из-за эвакуации граждан

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд по лесным пожарам. Тюмень
Огонь захватил сотни гектаров в Тюменском районе Фото:

Тюменцы, чьи родные были эвакуированы из зон лесных пожаров, могут узнать о состоянии близких по телефонам горячих линий. Об этом URA.RU рассказали в оперативном штабе региона. Информацию предоставят о тех, кого вывозили из соцучреждений.

«Работают горячие линии для родственников граждан, эвакуированных 17 мая из учреждений департамента соцразвития региона, расположенных в Тюменском районе», — рассказали URA.RU в оперативном штабе Тюменской области. Речь идет о центре реабилитации «Пышма», Винзилинском психоневрологическом интернате и санатории «Витязь».

Узнать о состоянии пациентов можно с 9:00 до 18:00, по телефонам:

  • 8(3452) 50-29-12;
  • 8(3452) 50-29-56;
  • 8(3452) 50-29-62.

Ранее URA.RU писало, что из-за крупного лесного пожара в Тюменском районе прошли несколько эвакуаций. Помимо соцучреждений людей вывозили из больниц — «Градостроителя» и областной психиатрической больницы. Также в безопасные места переправили жителей поселка Винзили, деревень Железный Перебор и Пышминка. От огня не смогли спасти десятки частных домов, однако жертв среди населения нет.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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