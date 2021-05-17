17 мая 2021

Власти задействовали 20 автобусов для эвакуации тюменцев

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС по ликвидации пожара в ТЦ
В Тюмени эвакуируют людей (архивное фото) Фото:

Для эвакуации граждан в поселке Винзили власти задействовали 20 автобусов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Тюменского района.

«В настоящее время идет эвакуация жителей деревень Железный Перебор и Пышминка Винзилинского МО. Задействовано 20 автобусов», — говорится в сообщении. Уточняется, что в деревнях большое задымление. По сообщению пресс-службы администрации Тюменского района, есть угроза возгорания домов от лесного пожара.

11 мая в Тюменской область ввели режим ЧС из-за лесных и ландшафтных пожаров. Огонь уже уничтожил несколько сотен гектаров леса. Позже жителей пригорода Тюмени эвакуировали. Некоторые из жителей отказались покидать свои дома. Однако на случай их эвакуации в безопасное место предусмотрен транспорт.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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