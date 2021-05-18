Вице-премьер РФ доложил Путину о перспективах метро Челябинска

В недостроенные тоннели челябинского метро Марат Хуснуллин (справа) спускался в компании губернатора Алексея Текслера (слева) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин рассказал президенту страны Владимиру Путину о перспективах достройки метро в Челябинске. Доклад прозвучал в прямом эфире 19 мая на совещании по реализации положений послания президента Федеральному собранию.

«В городах-миллионниках начатые проекты надо постараться минимальными затратами закончить. Но не теми деньгами, которые они называют. Тот же Челябинск был — 92 млрд рублей первый подход к снаряду. Я послал туда проектировщиков, поскольку сам метро занимался много. Они посмотрели, нашли вариант удешевления», — сказал зампред правительства РФ. После чего подчеркнул необходимость завершения строительства. «Начатое надо закончить, чтобы избежать технологических рисков. Прорытые под землей тоннели нельзя бросать», — пояснил он.

«Хочу сказать, что мы за эти дни уже очень детально отработали этот проект с Челябинской областью. В Челябинск сам выехал лично, Владимир Владимирович, посмотрел метро, было Ваше поручение по метро разобраться. Стояла развилка: либо сейчас достроить (что очень дорого), либо сейчас его ликвидировать (это тоже порядка 10 млрд рублей). Мы нашли хорошее решение, как использовать часть линии метро для развития трамваев. Проект практически готов, мы его можем запускать, буквально детали дорабатываем», — сказал также Хуснуллин.

По ходу доклада президент дал правительству поручение поддержать Челябинскую область в проекте достройки метрополитена. Ожидается, что он будет реализован в подземно-надземном варианте — объединяющем уже построенные тоннели с существующей трамвайной сетью. Решение о строительство метро в Челябинске было принято накануне распада СССР. Впоследствии к проекту пытались вернуться, но каждый раз идея глохла или утыкалась в технические трудности. После кризиса 2008 года финансирование стройки постепенно сошло на нет, денег хватало лишь на поддержание созданной инфраструктуры в безопасном состоянии.

В 2021 году, выступая с Посланием к Федеральному Собранию, президент Путин пообещал области так называемый инфраструктурный кредит на эти цели. Общаясь 19 мая с руководителями правительства, глава государства отдал соответствующие указания.

Визит Марта Хуснуллина и решение Владимира Путина вдохнет в челябинский метрополитен новую жизнь Фото: Вадим Ахметов © URA.RU