Источник: у задержанного судьи из ЯНАО нашли сотни единиц оружия

По информации от источников, Раенгулов действовал не один Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

У задержанного ФСБ судьи из Салехарда Алишера Раенгулова нашли 121 единицу огнестрельного оружия. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах ЯНАО.

«У него нашли 121 единицу оружия, которые он заказывал через интернет и переделывал. А также правоохранители обнаружили целый склад боеприпасов», — уточняет собеседник URA.RU.

В пресс-службе УМВД России по ЯНАО информацию прокомментировать не смогли, посоветовав обратится в СУ СКР по ЯНАО. В следственном управлении сообщили, что такой информацией не располагают. Материалы дела к ним не поступали.

Ранее URA.RU сообщало, что инсайдеры рассказали, об операции сотрудников ФСБ по Тюменской области по задержанию Раенгулова. 30 апреля он прекратил свои полномочия федерального судьи.