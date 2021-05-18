18 мая 2021
17 мая 2021

Источник: у задержанного судьи из ЯНАО нашли сотни единиц оружия

© Служба новостей «URA.RU»
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По информации от источников, Раенгулов действовал не один Фото:

У задержанного ФСБ судьи из Салехарда Алишера Раенгулова нашли 121 единицу огнестрельного оружия. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах ЯНАО.

«У него нашли 121 единицу оружия, которые он заказывал через интернет и переделывал. А также правоохранители обнаружили целый склад боеприпасов», — уточняет собеседник URA.RU.

В пресс-службе УМВД России по ЯНАО информацию прокомментировать не смогли, посоветовав обратится в СУ СКР по ЯНАО. В следственном управлении сообщили, что такой информацией не располагают. Материалы дела к ним не поступали.

Ранее URA.RU сообщало, что инсайдеры рассказали, об операции сотрудников ФСБ по Тюменской области по задержанию Раенгулова. 30 апреля он прекратил свои полномочия федерального судьи.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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