Подозреваемый в резне в центре Екатеринбурга скончался в больнице

Мужчина находился в больнице в крайне тяжелом состоянии Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Тройное убийство в центре Екатеринбурга

Свердловчанин Александр Кукушкин, подозреваемый в тройном убийстве в сквере у вокзала Екатеринбурга, умер в больнице. Об этом URA.RU сообщили несколько источников и официально подтвердили в СКР.

«Кукушкин скончался от полученных повреждений. 17 мая ему сделали операцию, в сознание он так и не приходил. Для смерти было много предпосылок», — сообщил агентству источник в силовых кругах. Собеседник URA.RU в сфере здравоохранения уточнил, что Кукушкин умер примерно в 20:25. В это же время с его палаты сняли охрану.

В пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области сказали URA.RU, что причина смерти будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы. «Расследование ранее возбужденного уголовного дела продолжается, сотрудниками СКР выполняется комплекс необходимых следственных мероприятий», — добавили в ведомстве.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых заявил URA.RU, что погибший находился в больнице с ранениями. «После операции Кукушкин находился в больнице с ножевым и огнестрельным ранениями. Был под охраной МВД», — сказал URA.RU Горелых. Также он отметил, что силовики установили личности погибших в сквере. «Двое из них — ранее судимые граждане. Все погибшие являются местными жителями», — отметил Горелых.

Трагедия в сквере у вокзала в Екатеринбурге произошла 17 мая. По данным следователей, вооруженный ножом мужчина набросился на троих человек и убил их. В подозреваемого стреляли из табельного оружия, затем его задержали и доставили в больницу. На месте происшествия следователи нашли два ножа. СК возбудил уголовное дело.

По данным URA.RU, подозреваемого звали Александр Кукушкин. Ему было 34 года, он жил в Туринском районе Свердловской области. Знакомые мужчины рассказали агентству, что Кукушкин увлекался боями без правил и хорошо владел холодным оружием.