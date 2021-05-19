Правительство РФ увеличило список регионов, которые будут газифицировать бесплатно. Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В список регионов, где Минэнерго России планирует предоставлять услугу подведения газа до участка бесплатно, вошло еще 11 субъектов РФ. Об этом журналистам сообщили в министерстве.

Изначально в пилотном проекте социальной газификации должно было участвовать четыре территории: Московская, Челябинская, Курганская и Тюменская областях. Теперь же «в эксперименте готовы принять участие также Амурская, Архангельская, Иркутская, Мурманская и Псковская области, Забайкальский, Красноярский, Пермский и Приморский край, а также республики Бурятия и Дагестан», — пишут «Ведомости».

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что подвод газа к земельным участкам россиян должен стать бесплатным. Затем в «Единой России» назвали сроки и условия бесплатной газификации домов.