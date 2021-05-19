19 мая 2021

Бесплатная газификация станет доступна еще в 11 регионах России. Среди них — Пермский край

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города Урай, огнеопасно газ, газификация
Правительство РФ увеличило список регионов, которые будут газифицировать бесплатно. Фото:

В список регионов, где Минэнерго России планирует предоставлять услугу подведения газа до участка бесплатно, вошло еще 11 субъектов РФ. Об этом журналистам сообщили в министерстве.

Изначально в пилотном проекте социальной газификации должно было участвовать четыре территории: Московская, Челябинская, Курганская и Тюменская областях. Теперь же «в эксперименте готовы принять участие также Амурская, Архангельская, Иркутская, Мурманская и Псковская области, Забайкальский, Красноярский, Пермский и Приморский край, а также республики Бурятия и Дагестан», — пишут «Ведомости».

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что подвод газа к земельным участкам россиян должен стать бесплатным. Затем в «Единой России» назвали сроки и условия бесплатной газификации домов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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