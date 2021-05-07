В ЕР назвали сроки и условия бесплатной газификации домов

В газифицированных населенных пунктах газ проведут до участков за два года. Работы будут проводиться бесплатно вне зависимости от площади дома. Об этом заявил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.
«Подчеркну, подведение газа до участка будет бесплатным! А площадь дома не будет критерием для бесплатного подключения. Реализация этого плана потребует законодательных изменений и уже сегодня мы завершаем работу над ними вместе с Правительством РФ», — передает слова Турчака пресс-служба партии.
Он уточнил, что организацией работ займется единый оператор, а вся работа будет выстроена по принципу «одного окна». По словам Турчака, для людей все будет понятно, удобно и доступно.
Ранее гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов заявил, что компания бесплатно подключит газ лишь в домах площадью до 300 квадратных метров. В Минэнерго уточнили, что срок подключения сократиться в два раза. Газификация в РФ проводится в рамках исполнения поручений президента Владимира Путина. В своем послании к Федеральному собранию он заявил, что подведение газа к границам участков должно быть бесплатным.
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