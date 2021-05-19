19 мая 2021

Власти Тюмени скрыли информацию о погибших от коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменский оперштаб перестал информировать, сколько жителей региона погибло от коронавируса Фото:

Власти Тюменской области скрыли информацию о 34 тюменцах, умерших вследствие заражения коронавирусом. Такие данные следуют из публикаций регионального оперштаба и сведений, предоставленных URA.RU федеральными властями.

«Тюменская область, летальные случаи среди пациентов с подтвержденным коронавирусом. 14 мая — четыре, 15 мая — шесть, 16 мая — девять, 17 мая — пять, 18 мая — ноль, 19 мая — пять, 20 мая — пять», — такие данные URA.RU сообщили в федеральном информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Таким образом, за прошедшую неделю в регионе скончались 34 пациента с COVID-19.

При этом последние данные о летальных случаях в telegram-канале оперштаба Тюменской области были опубликованы 13 мая. С тех пор информация о погибших не оглашалась. Власти перестали говорить о смертях, не называя даже их общее число за все время пандемии.

Обнародовать сведения тюменский оперштаб перестал без каких-либо объяснений. URA.RU направило властям запрос с просьбой пояснить причину таких изменений. Ответ на момент публикации не поступил.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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