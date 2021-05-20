Инсайд: у мэра Кургана появился соперник-однофамилец

Курган временно возглавляет заммэра Елена Ситникова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава муниципальной дорожной компании Кургана Иван Ситников (однофамилец временного руководителя Кургана Елены Ситниковой) все чаще сопровождает на выездах по городу губернатора Вадима Шумкова. На это обратили внимание местные чиновники. Источники URA.RU, приближенные к мэрии, на условиях анонимности поделились информацией, что Ситникова всерьез рассматривают на пост главы Кургана.

«Иван Михайлович стал часто присутствовать на выездах вместе с губернатором. Когда-то его планировали ввести в мэрию на должность первого зама главы города, но утверждать не стали. Затем приметили Ситникова на более высокий пост», — пояснил инсайдер.

Со слов другого инсайдера, столкнувшись с кадровыми проблемами и буквально бегством высокопоставленных чиновников мэрии из администрации (ушел глава Кургана Андрей Потапов, первый заммэра Андрей Жижин, директор департамента ЖКХ Александр Гонцов), власти решили подстраховаться. «Ситникова постепенно вводят в курс дел на случай, если Елена Ситникова не справится с обязанностями или откажется участвовать в конкурсе [на пост мэра]», — поделился чиновник.

Ситникова в компании губернатора Шумкова и временного руководителя города Ситниковой можно увидеть на фотографиях на сайте правительства. При этом темы, которые обсуждаются на выездах, касаются не только ремонта дорог, за которые отвечает Ситников. В пресс-службе мэрии URA.RU пояснили, что Ситников присутствует на выездах по ремонтной кампании дорожного фонда и комфортной городской среды как руководитель дорожного предприятия — МУП «Специализированное дорожное предприятие».

URA.RU писало, что выборы нового главы Кургана могут состояться в июле. Конкурс по отбору кандидатур на этот пост городская дума должна объявить до середины июня. Мэр Андрей Потапов досрочно ушел в отставку по собственному желанию 12 мая.

Ситников (в центре) присутствовал на ул. 2-я Часовая, где идет подготовка к ремонту дороги (выполняет ремонт не МУП) Фото с сайта правительства Курганской области

Иван Ситников (справа) присутствовал при обсуждении планов по обновлению фасадов домов, благоустройству дворов и ремонту тротуаров на улицах Гоголя и Ленина Фото с сайта правительства Курганской области

Обсуждение строительства нового хирургического корпуса территории областного онкологического диспансера (Ситников слева второй) Фото с сайта правительства Курганской области