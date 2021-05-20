В Тюмень из-за пожаров приехал еще один федеральный чиновник

11 мая в Тюменской области был введен режим ЧС Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюменскую область для координации действий по тушению лесных пожаров прибыл заместитель руководителя Рослесхоза Александр Агафонов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Авиалесохраны.

«В ходе рабочего визита Агафонов с руководителем департамента лесного хозяйства Тюменской области и заместителем начальника Федеральной Авиалесоохраны облетел на вертолете МИ-8 леса региона. Они посетили один из очагов пожара в Нижнетавдинском районе и оценили, как в заболоченной местности десантники и парашютисты, пожарные Федеральной Авиалесоохраны тушат лесные пожары», — пояснили пресс-службе ведомства.

Там добавили, что Агафонов отметил положительную динамику в локализации крупных пожаров. Чиновник пробудет в регионе до 22 мая. В Тюменской области продолжаются работы по тушению 14 лесных пожаров на территории 21 320 га.

Ранее URA.RU писало о том, что в Тюменскую область прибыли первый замминистра МЧС России Александр Чуприян и заместитель генерального прокурора Сергей Зайцев. Последний по результатам проверки внес представление об устранении нарушений в адрес замгубернатора Ларисы Теплоуховой. Позже стало известно о том, что начальник управления МЧС РФ по Тюменской области Артур Хачатрян будет отправлен в отставку.

11 мая из-за лесных пожаров в Тюменской области был введен режим ЧС. Въезд в леса и их посещение были запрещены. Исключение сделали только для тех, кто занимается тушением пожаров.