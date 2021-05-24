Источник: отца Сергия оставят в СИЗО до августа

Басманный районный суд Москвы продлит срок ареста бывшему схимонаху Сергию (Николаю Романову), обвиняемому по трем уголовным статьям. Такое решение будет принято на заседании 26 мая, рассказал URA.RU источник, знакомый с деталями следствия.
«Был вариант с отпуском Сергия под домашний арест, но он останется в СИЗО. Под стражей он будет до конца июля», — поделился инсайдер агентства. Другой собеседник URA.RU, близкий к процессу, ранее утверждал, что экс-схиигумена, напротив, могут освободить в ближайшее время. Адвокат отца Сергия Павел Бабиков в разговоре с URA.RU не исключил, что его подзащитному могут продлить срок ареста. Сейчас юристы Романова знакомятся с материалами уголовного дела.
Заседание по делу Романова состоится 26 мая в 15:00 по московскому времени, сообщили URA.RU в Басманном районном суде. Процесс будет вести судья Наталья Дударь, в свое время выносившая решения по активисту Ильдару Дадину, оппозиционному политику Сергею Удальцову и экс-главе Минэкономразвития Алексею Улюкаеву.
Духовник Среднеуральского женского монастыря отец Сергий находится в СИЗО «Матросская тишина». Экс-схиигумена задержали в ночь 29 декабря во время операции по штурму обители и предъявили обвинения по трем уголовным статьям — о склонении к суициду, нарушении права на свободу совести и вероисповеданий и самоуправстве. За несколько месяцев до этого Романова отлучили от церкви — суд Екатеринбургской епархии признал его виновным в нарушении монашеских обетов.
Последние месяцы РПЦ пытается подтвердить право собственности на Среднеуральский женский монастырь. Заседание суда, где может быть принято такое решение, состоится 26 мая. Чтобы передать обитель в собственность Екатеринбургской епархии, 14 апреля силовики провели заключительный штурм монастыря, выведя с территории всех насельников.
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