Источник: отца Сергия оставят в СИЗО до августа

Адвокаты отца Сергия продолжают знакомиться с материалами уголовного дела Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Басманный районный суд Москвы продлит срок ареста бывшему схимонаху Сергию (Николаю Романову), обвиняемому по трем уголовным статьям. Такое решение будет принято на заседании 26 мая, рассказал URA.RU источник, знакомый с деталями следствия.

«Был вариант с отпуском Сергия под домашний арест, но он останется в СИЗО. Под стражей он будет до конца июля», — поделился инсайдер агентства. Другой собеседник URA.RU, близкий к процессу, ранее утверждал, что экс-схиигумена, напротив, могут освободить в ближайшее время. Адвокат отца Сергия Павел Бабиков в разговоре с URA.RU не исключил, что его подзащитному могут продлить срок ареста. Сейчас юристы Романова знакомятся с материалами уголовного дела.

Заседание по делу Романова состоится 26 мая в 15:00 по московскому времени, сообщили URA.RU в Басманном районном суде. Процесс будет вести судья Наталья Дударь, в свое время выносившая решения по активисту Ильдару Дадину, оппозиционному политику Сергею Удальцову и экс-главе Минэкономразвития Алексею Улюкаеву.

Духовник Среднеуральского женского монастыря отец Сергий находится в СИЗО «Матросская тишина». Экс-схиигумена задержали в ночь 29 декабря во время операции по штурму обители и предъявили обвинения по трем уголовным статьям — о склонении к суициду, нарушении права на свободу совести и вероисповеданий и самоуправстве. За несколько месяцев до этого Романова отлучили от церкви — суд Екатеринбургской епархии признал его виновным в нарушении монашеских обетов.

Последние месяцы РПЦ пытается подтвердить право собственности на Среднеуральский женский монастырь. Заседание суда, где может быть принято такое решение, состоится 26 мая. Чтобы передать обитель в собственность Екатеринбургской епархии, 14 апреля силовики провели заключительный штурм монастыря, выведя с территории всех насельников.