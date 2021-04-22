Офис банка закрыт «по семейным обстоятельствам» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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В Челябинске закрыт единственный филиал пермского банка ПАО АКБ «Проинвестбанк», у которого с 23 апреля 2021 года отозвали лицензию. Об этом с места событий передает корреспондент URA.RU.

«Отделение закрыто, хотя должно работать с 9:00. Людей мало, клиенты подходят к двери и уходят», — передает корреспондент URA.RU. Офис банка расположен на ул. Кирова, д. 139.

«Мы не в курсе ситуации, руководство до нас информацию об отзыве лицензии не доводило. Мы работаем. Правда, я задерживаюсь по семейным обстоятельствам, подойду к 11:00 и открою офис», — заявила URA.RU ведущий менеджер группы партнерских продаж в Челябинске Лариса Юсупова.

Головной офис ПАО АКБ «Проинвестбанк» находится в Перми. Отделения присутствуют также в Москве, Уфе, Челябинске, Самаре и Оренбурге. С 23 апреля 2021 года Банк России отозвал у него лицензию на осуществление банковских операций. Ранее ЦБ РФ отозвал лицензию банка «Нейва», отделение которого также есть в Челябинске.