«Проинвестбанк» закрылся 23 апреля Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

новость из сюжета Отзывы лицензий у банков

Победителем конкурса по отбору банков-агентов для выплаты страхового возмещения вкладчикам «Проинвестбанка» (Пермь) стал банк ВТБ. Об этом 29 апреля говорится в сообщении департамента «Агентство по страхованию вкладов». Средства вкладчикам начнут выплачивать с 4 мая.

«Будет задействована сеть из не менее чем 12 структурных подразделений банка-агента, которая позволит осуществлять выплату страхового возмещения во всех населенных пунктах, где находились отделения банка, в том числе в Пермском крае», — говорится в сообщении. В агентстве считают, что около 94% вкладчиков «Проинвестбанка» смогут полностью получить выплаты.

Деньги ВТБ будет выплачивать не менее года. Подробная информация о том, как получить вклады, появится на сайте агентства 30 апреля.

Центробанк отозвал лицензию у «Проинвестбанка» 23 апреля. По мнению регулятора, банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России. Гендиректор банка Александр Воронцов заявил, что повод для отзыва лицензии был формальный и с решением Центробанка он не согласен.

Головной офис банка находится в Перми. Также есть отделения в Москве, Уфе, Челябинске, Самаре и Оренбурге.