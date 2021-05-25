В Кургане начали искать нового мэра

Поиски кандидатов на пост главы Кургана депутаты объявят 26 мая Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Конкурс по отбору кандидатур на пост главы Кургана городская дума планирует объявить 26 мая. Этот вопрос включен в повестку очередного заседания, опубликованного на сайте муниципалитета.

«Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Кургана», — указано в названии одного из вопросов повестки. Председатель Курганской городской думы Игорь Прозоров подтвердил URA.RU, что поиск кандидатов на пост мэра планируют объявить на ближайшем заседании 26 мая.

Ранее Прозоров сообщал URA.RU, что конкурс по отбору кандидатур на пост главы Кургана должны объявить до 12 июня. Конкурсные процедуры будут проводиться в течение 1,5 месяцев. Претендентов на пост мэра будет оценивать специально созданная комиссия, в которую войдут представители городских и областных властей. Кандидатов, успешно прошедших конкурсные процедуры, рассмотрит Курганская городская дума, после чего депутаты изберут нового мэра.

Экс-глава Кургана Андрей Потапов досрочно ушел в отставку по собственному желанию 12 мая, сообщало ранее URA.RU. После отставки Потапов заявил, что новый мэр Кургана должен работать больше восьми часов в сутки, без выходных и праздничных дней, если он хочет достичь результата.

Сейчас обязанности главы Кургана временно исполняет замглавы по соцполитике Елена Ситникова. Ее же считают одним из кандидатов на этот пост. Другим кандидатом на должность мэра называют ее однофамильца, директора МУП «Специализированное дорожное предприятие» Ивана Ситникова.