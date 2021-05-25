Власти Кургана определились со сроками выборов нового мэра

Фамилии кандидатов на пост главы Кургана определят 5 июля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Комиссия по отбору кандидатов на пост главы Кургана проведет итоговое заседание 5 июля. После этого на внеочередном заседании городской думы выберут нового мэра. Такое решение приняли депутаты гордумы 26 мая, передает из зала заседания корреспондент URA.RU.

«Итоговое заседание конкурсной комиссии предложено назначить на 5 июля 2021 года», — сообщила председатель депутатской комиссии по местному самоуправлению Людмила Алешкова. Это решение было поддержано большинством голосов. Объявление о проведении конкурса планируют опубликовать 29 мая.

В конкурсную комиссию войдет восемь человек. Четырех из них назначит областное правительство, других четырех — городская дума. Депутат от КПРФ Яков Сидоров предложил включить в комиссию представителей разных партий, но это решение не поддержали коллеги.

Нового главу Кургана выберут депутаты из числа кандидатов, прошедших конкурсный отбор. «Коллеги, по всей видимости, придется нам с вами собраться на внеочередную думу в июле для избрания главы города», — обратился к депутатам председатель городской думы Игорь Прозоров.

Экс-глава Кургана Андрей Потапов досрочно ушел в отставку по собственному желанию 12 мая. После отставки Потапов заявил, что новый мэр должен работать больше восьми часов в сутки, без выходных и праздничных дней, если он хочет достичь результата. Сейчас обязанности главы Кургана временно исполняет замглавы по соцполитике Елена Ситникова, ставшая первой женщиной на этом посту. Ее же считают одним из кандидатов на кресло мэра. Другим кандидатом на должность называют ее однофамильца, директора МУП «Специализированное дорожное предприятие» Ивана Ситникова.