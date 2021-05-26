Любовь Соболь будут судить

Юриста ФБК (признан иноагентом в РФ) третий раз в 2021 году привлекают к ответственности Фото: Антон Белицкий © URA.RU

новость из сюжета Митинги Навального

Юрист «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК — признан в РФ иноагентом) Любовь Соболь обвиняется в нарушении санитарных норм на несогласованных митингах. Об этом сообщил ее адвокат Сергей Тельнов.

«Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении трех фигурантов, дело которых было выделено в отдельное производство. Дело направлено в Тверской суд Москвы, скоро будет известна дата его рассмотрения», — сообщил РИА «Новости» адвокат.

Кроме Соболь фигурантами «санитарного дела» оказались пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш, участница Pussy Riot Мария Алехина, московские муниципальные депутаты Людмила Штейн и Константин Янкаускас, глава «Альянса врачей» (признан в РФ иноагентом) Анастасия Васильева, а также соратники Навального Олег Степанов и Дмитрий Барановский, уточняет агентство Nation News.

Ранее Любовь Соболь оштрафовали на 300 тысяч рублей из-за эфира на радио «Эхо Москвы». Симановский суд Москвы нашел в ее высказываниях признаки нарушения правил организации митингов. Также юриста ФБК признали виновной в проникновение в чужое жилище.

В 2021 года ФБК трижды организовывал несогласованные акции в поддержку осужденного Навального. После митингов в российских регионах начались массовые наказания сторонников оппозиционера.