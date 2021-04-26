Любовь Соболь оштрафовали на 300 тысяч за эфир на «Эхе Москвы»

Юрист ФБК (признан властями РФ иноагентом) Любовь Соболь оштрафована на 300 тысяч рублей из-за эфира на радио «Эхо Москвы». Симановский суд Москвы нашел в ее высказываниях признаки нарушения правил организации митингов.
«Суд признал виновной Соболь по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей», — сказали ТАСС в суде. Суд считает, что Соболь нарушила правила организации митинга во второй раз.
Адвокат Соболь Владимир Воронин выразил уверенность, что поводом для штрафа послужили высказывания Соболь на радио. «Реально Соболь привлекли за то, что она принимала участие в эфире „Эхо Москвы“», — написал он в Twitter.
Ранее Соболь проходила обвиняемой по делу о нарушениях эпидемиологических правил при организации массовых мероприятий 23 января. Действия Соболь, по мнению суда, создали угрозу заболевания людей коронавирусом.
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