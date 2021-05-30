Врио главы Кургана оказалась богаче мужа в 5,5 раза

Елена Ситникова отчиталась о доходе в 3,5 млн рублей в год Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Врио главы Кургана Елена Ситникова по итогам 2020 года задекларировала доход, превышающий 3,5 млн рублей. Это примерно в 5,5 раза больше, чем у ее супруга. Сведения о доходах чиновников мэрии Кургана опубликованы на сайте муниципалитета.

Согласно опубликованным данным, годовой доход Ситниковой составил 3,528 млн рублей. Ее муж отчитался о доходах в 642 тысячи рублей. Доходы их несовершеннолетнего ребенка составили 300 рублей. У Ситниковой есть земельный участок в 1443 кв.м, квартира на 62,9 кв.м и машина Mitsubishi Colt. У ее супруга — участок на 800 кв.м, хозблок и машина Mitsubishi Lancer.

Директор городского департамента архитектуры Вадим Литвинов по итогам 2020 года задекларировал доход в 2,33 млн рублей. У него есть квартира на 88,7 кв.м, нежилое помещение площадью 74,2 кв.м и машина Kia QLE Sportage. Его жена отчиталась о доходе в 601 тысячу рублей. Директор департамента финансов Игорь Зворыгин по итогам 2020 года отчитался о доходе в 1,84 млн рублей. Его супруга при этом заработала 125 тысяч рублей.

Директор департамента экономического развития Ульяна Иванова отчиталась о доходе почти в 1,25 млн рублей. Ее супруг, вице-губернатор Курганской области Владислав Кузнецов задекларировал доход в 5,388 млн рублей. Как сообщало ранее URA.RU, у него есть автомобиль Lexus LX450D, два мотоцикла (Honda GL1800 и Ducati diavel) и снегоболотоход Can-Am Outlander XM-R 800 EFI.

Ситникова временно возглавляет администрацию Кургана с 12 мая. Ее основная должность — замглавы Кургана, директор департамента соцполитики. Экс-глава Кургана Андрей Потапов досрочно ушел в отставку по собственному желанию 12 мая. Ожидается, что нового главу городская дума выберет в июле по итогам конкурса.