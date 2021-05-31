В Кургане вокруг стройки дома в центре продолжается спор Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

После скандала вокруг строительства нового дома 117а по улице Коли Мяготина, где против стройки выступили местные жители, мэрия выделила застройщику часть территории. На ней появится дорога, хотя жители планировали сделать там корт. Об этом URA.RU рассказали жильцы домов, выступившие против стройки.

«Мы обращались в администрацию и просили разрешить сделать корт. Там часть нашей территории и была детская площадка. Теперь вместо этого будет дорога в никуда», — пояснили жильцы.

Согласно уведомлению (копия есть в распор. ред.) обращение о строительстве корта жильцы отправили на имя главы Кургана Андрея Потапова в день его отставки (12 мая). А 14 мая мэрия издает постановление «О выдаче ООО „Специализированный застройщик 'Газинвест'“ разрешения на использование земель для размещения проезда, не требующего разрешения на строительство, в районе дома №98а по улице Кирова».

«Цель использования земель: для размещения проезда, не требующего разрешения на строительство. Срок разрешения на использование земель — пять лет», — говорится в документе.

Застройщик Александр Бабочкин в разговоре с URA.RU пояснил, что территория, отданная мэрией под дорогу, была муниципальная. «У них [жильцов близлежащих домов] есть своя территория огромная. Хотят построить, пусть строят. Мы порадуемся за них, если они реально это сделают. Мы даже поможем им», — пояснил Бабочкин. С его слов, жалобы жильцов несут негативный посыл и мешают работе. При этом в центре Кургана мало нового и комфортного жилья. А запрос на обновление жилого фонда есть.

В пресс-службу мэрии направлен запрос. На момент публикации ответ не поступил. Ранее в администрации комментировали, что разрешение на строительство дома выдано ООО «СЗ Газинвест». Все документы, представленные застройщиком, получили положительное экспертное заключение. Оснований для отказа в выдаче разрешения не было.

URA.RU писало, что жители Кургана направили обращение президенту РФ Владимиру Путину, в котором пожаловались на строительство дома. Люди считают, что в их дворе строить нельзя из-за ветхости зданий, где они проживают.

Вместо детской площадки застройщик строит дорогу Фото предоставлено читателем URA.RU

В Кургане застройщик возводит многоэтажку, против которой выступают жители соседних домов Фото предоставлено читателем URA.RU