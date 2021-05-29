В Тюменской области мэрия простила подрядчику сорванный контракт

Предприниматель нарушил условия контракта, но штрафовать его не стали и продолжили сотрудничество Фото: Анна Майорова © URA.RU

Администрация Ишимского района (Тюменская область) не стала наказывать недобросовестного подрядчика за то, что он не выполнил условия контракта. Это следует из материалов дела, опубликованного на сайте управления ФАС региона. Власти не только простили исполнителю миллионный штраф, но и не применили других санкций.

«Срок выполнения работ был установлен с 1 мая по 31 декабря 2020 года. 1 мая подрядчик к выполнению не приступил. Заказчик направил претензию, в том числе требование уплатить штраф — 1,2 млн рублей. Позднее было заключено соглашение, по которому срок начала работ сдвинули на месяц, а санкцию отменили. Судом сделан вывод, что действия указывают на заключение антиконкурентного соглашения», — говорится в решении о начале дела о нарушении антимонопольного законодательства.

Речь идет о контракте, заключенном между администрацией Ишимского района и предпринимателем Сергеем Сабаевым. Подрядчик должен был оказать жителям района транспортные услуги. За это ему обещали заплатить более 24 млн рублей.

Несмотря на срыв сроков, власти не только не стали наказывать предпринимателя, но и не изменили сумму вознаграждения. Оплата должна была поступить полностью, несмотря на то что месяц подрядчик не работал. Также Сабаева не стали включать в реестр недобросовестных поставщиков.

Изначально УФАС отказала в возбуждении дела. Однако другой предприниматель — Виктор Лысенко — опротестовал это решение в арбитраже. В ведомстве все же начали проверку.

В мэрию Ишимского района направлен письменный запрос. Ответ на момент публикации не поступил.