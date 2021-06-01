Скандальный экс-член ЛДПР победил на праймериз ЕР в ХМАО

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Вице-губернатор Анатолий Векшин на встрече с редакторами муниципальных газет и главами муниципалитетов. Челябинск, чиновник, портфель
Депутат думы ХМАО и бывший член партии ЛДПР Игорь Винников прошел в тюменскую облдуму Фото:

По итогам праймериз «Единой России» депутат региональной думы и бывший член партии ЛДПР Игорь Винников смог победить в предварительном голосовании в Тюменскую областную думу. Он выдвигался по одномандатному избирательному округу №7. Об этом свидетельствуют результаты на сайте праймериз.

Винников набрал 11350 голосов, тем самым обеспечив себе победу. Ближайшего соперника экс-руководителя управления агропромышленного комплекса ХМАО Сергея Андрейченко он опередил на 121 голос. Лидерами по остальным одномандатным избирательным округам стали:

  • Юрий Холманский, заместитель председателя Тюменской областной думы
  • Галина Резяпова, заместитель председателя Тюменской областной думы
  • Владимир Нефедьев, депутат Тюменской областной думы
  • Лосева Инна, депутат Тюменской областной думы
  • Юрий Елин, депутат Тюменской областной думы
  • Александр Зеленский, депутат думы ХМАО
  • Валерий Голодюк, депутат думы Сургута
  • Анатолий Чепайкин, депутат думы Мегиона
  • Олег Ваховский, генеральный директор «Газпром трансгаз Сургут»

Ранее URA.RU писало, что депутат ХМАО после скандала с ЛДПР уходит к «Единой России». В предварительном голосовании Игорь Винников выдвигал свою кандидатуру в Тюменскую областную думу.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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