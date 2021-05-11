Депутат ХМАО после скандала с ЛДПР уходит к «Единой России»

Депутат думы ХМАО Игорь Винников выдвигается в Тюменскую областную думу Фото: Илья Московец © URA.RU

Депутат думы ХМАО и бывший член партии ЛДПР Игорь Винников участвует в праймериз «Единой России». В предварительном голосовании он выдвигает свою кандидатуру в Тюменскую областную думу. Об этом URA.RU рассказал сам Винников.

«Праймериз „Единой России“ — единственная площадка, где может участвовать беспартийный и выиграть. У других партий такого нет. Я прошел думу Нефтеюганска, прошел окружную думу. Хочу попытаться пройти в областную, потому что силы и опыт есть», — сообщил депутат. Он добавил, что вступать в партию «ЕР» пока не планирует.

Винников выдвигается по одномандатному избирательному округу №7 (Ханты-Мансийский). В праймериз он принимает участие как беспартийный кандидат.

Ранее URA.RU сообщало, что Винников оказался единственным депутатом от фракции ЛДПР в окружной думе, кто поддержал в 2020 году переизбрание Натальи Комаровой на посту губернатора ХМАО. Кроме того, он заявил о наличии проблем внутри регионального отделения партии. Спустя время Винников вышел из состава фракции либерал-демократов, а потом и вовсе покинул ряды партии.