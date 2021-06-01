В Тюмени будут судить семейную пару, у которой при пожаре погибли дети Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Семейную пару из Тюмени, которая в сентябре 2020 года потеряла при пожаре в частном доме четырех детей, будут судить по ст. 125 УК РФ (оставление без помощи лиц, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству) и ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц в крупном размере). Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СУ СК России по Тюменской области.

«В ходе следствия установлено, что сгоревший дом был куплен многодетными родителями по программе „Молодая семья“ и с использованием средств материнского капитала. Обвиняемые предоставили в администрацию города ложные сведения о стоимости дома, завысив его цену, а незаконно полученными денежными средствами распорядились по своему усмотрению», — указано в сообщении регионального СК.

По версии следствия, 30 сентября 2020 года ранним утром, в жилом доме по улице Земляничной в тюменском СНТ «Малинка», из-за неисправности электропроводки произошел пожар. После его ликвидации сотрудники МЧС обнаружили тело четырехлетней девочки. Еще трое детей 2009, 2013 и 2017 годов рождения в тяжелом состоянии были доставлены в больницу, где позже скончались от полученных травм. В момент трагедии они находились в доме одни без родителей.