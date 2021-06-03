Испания начала выдавать визы в Екатеринбурге

Визовый центр Испании в Екатеринбурге начал выдачу виз. Подать заявку могут туристы, у которых уже открыта шенгенская виза, а также родственники граждан Евросоюза. Об этом говорится на официальном сайте консульства Испании в России.
«Начиная с 3 июня, заявления на шенгенскую визу согласованных категорий можно подать в Екатеринбурге. Подача заявлений в указанных визовых центрах возможна исключительно по предварительной записи», — говорится в сообщении. Период действия полученной визы будет зависеть от срока действия предыдущих виз и корректности их использования, отметили в консульстве.
Кроме того, визовые центры заработали в Казани и Самаре. Офисы в Москве и Санкт-Петербурге принимают документы с 12 мая. Туристам напомнили, что из-за пандемии коронавируса получение визы не дает автоматического права на посещение Испании.
Испания открывает границы для иностранных туристов с 7 июня. Посещать королевство смогут все, кто вакцинировались препаратами, одобренными Европейским агентством лекарственных средств или Всемирной организацией здравоохранения.
В середине мая в Екатеринбурге возобновил работу визовый центр Болгарии. Там начали принимать документы на краткосрочные визы. Документы принимают только по предварительной записи.
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