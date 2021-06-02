Лидеры курганской ОПГ пытаются сократить срок за убийства

В Кургане банда Романова не согласна с приговорами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Участники курганской организованной преступной группы (ОПГ) Дмитрия Романова не согласились с приговором Курганского областного суда. Вердикт они намерены оспорить. Об этом URA.RU стало известно от источников из юридических кругов.

Банда похищала бизнесменов из Курганской, Тюменской и Свердловской областей с 2005 по 2016 годы. Преступники вымогали за их освобождение деньги. Пятерых человек жестоко убили. «Романов и [член банды] Александр Афанасьев, получившие 24 года и 19 лет соответственно, не согласились с приговором. Они посчитали его излишне жестким и намерены обжаловать», — пояснил источник.

С его слов, обвиняемые пошли на сделку со следствием и дали признательные показания. Они раскрыли места захоронения тел убитых ими бизнесменов и места хранения оружия. Поэтому рассчитывали на более мягкие приговоры.

Другой источник считает приговор справедливым. Так, Кириллу Ермолаеву, не согласившемуся сотрудничать со следствием, за эти же преступления Курганский областной суд назначил пожизненный срок. Подельникам банды, которых привлекали для похищений людей, судья дал от 5 до 10 лет лишения свободы.

В пресс-службе Курганского областного суда URA.RU подтвердили, что Афанасьев оспаривает решение суда. Материалы уже направлены во Второй апелляционный суд общей юрисдикции (Санкт-Петербург). Апелляционные документы по Романову пока не поступили.

Ранее URA.RU сообщало, что на преступников удалось выйти благодаря их оплошности. После одного из убийств злоумышленники бросили тело в гараже вместе с машиной. На теле убитого были найдены следы ДНК, которые привели к подозреваемым, отбывающим сроки за угоны машин.