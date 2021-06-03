Новую скульптуру в ЦПКиО заметили 4 июня Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Центральном парке культуры и отдыха Кургана установили «Железный трон» из сериала «Игра престолов». О появлении скульптуры 4 июня сообщил корреспондент URA.RU.

«В ЦПКиО установили „Железный трон“», — передает корреспондент. Он отметил, что скульптура стоит недалеко от главной сцены парка.

Горожане в соцсетях неоднозначно отреагировали на появление скульптуры. «Круто», — отметил в группе «Типичный Курган» соцсети «ВКонтакте» пользователь Владос Иванов. «На большее ума не хватило», — написал там же пользователь Юрий Данилин.

URA.RU направило вопросы, связанные с установкой скульптуры, в пресс-службу мэрии. В администрации ответили, что позже дадут комментарий.

В апреле в ЦПКиО появилась скульптура персонажа из цикла фильмов «Чужой». После этого телеведущий Иван Ургант пошутил, что чужие до середины 20-х годов прошлого века жили в Кургане, а писатель Сергей Минаев предположил, что город давно относится к другой вселенной. «Я только не понял, чужой я или он?» — пошутил глава региона Вадим Шумков, когда впервые увидел скульптуру.

Скульптуру установили недалеко от главной сцены Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU