В подбор нового директора ЦПКиО Екатеринбурга вмешивалась ФСБ

Во властных структурах обсуждают новую версию о срыве назначения Натальи Змеевой директором главного городского парка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Экс-глава свердловского МФЦ Наталья Змеева, которую называли основным претендентом на пост директора Центрального парка культуры и отдыха (ЦПКиО) им. Маяковского, не была назначена якобы из-за вмешательства УФСБ, сообщил источник URA.RU во властных структурах. По словам собеседника агентства, ведомство направило в мэрию отрицательный отзыв на Змееву.

«В справке [из УФСБ] говорилось, что к ней есть какие-то вопросы по прошлым местам работы (в 2014—2017 годах она возглавляла екатеринбургский МФЦ, в 2017-2020-м — областной)», — описал ситуацию источник. В УФСБ не стали комментировать ситуацию, а сама Наталья Змеева не ответила на звонок корреспондента.

Имя нового директора ЦПКиО мэр Алексей Орлов объявил 31 мая. Неожиданно им стал замдиректора учреждения Павел Зубакин. Хотя за несколько дней до этого источники URA.RU говорили о назначении Змеевой как о свершившемся факте. Косвенно это подтверждалось и экс-директором ЦПКиО Екатериной Кейльман, которая заявляла, что ее креатуру (то есть Зубакина) руководство города не согласовало.

До настоящего момента наиболее популярным в политтусовке объяснением срыва назначения Змеевой был внезапный отказ экс-чиновницы от предложения градоначальника. В мэрии не подтверждали и не опровергали эту версию событий. А Алексей Орлов, объясняя свое решение о назначении Зубакина, лишь говорил о необходимости сохранения преемственности в подходах к реализации концепции развития парка.