07 июня 2021
06 июня 2021
05 июня 2021
04 июня 2021

Тюменский ОМОН провел спецоперации на Северном Кавказе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сотрудники ГИБДД на въезде в город дают разъяснения по поводу режима. Курган, гибдд, дпс, въезд в город, омон
Силовики провели более 50 спецмероприятий по противодействию преступности и терроризму Фото:

Бойцы тюменских ОМОН и СОБР провели более 50 спецмероприятий в Северо-Кавказском регионе России. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления Росгвардии по Тюменской области. Сотрудники помогали бороться с преступностью и терроризмом, теперь им нужна реабилитация.

«Сотрудники ОМОН и СОБР вернулись из служебной командировки. Три месяца они обеспечивали безопасность граждан в Северо-Кавказском регионе. Бойцами проведено более 50 специальных и оперативных мероприятий по борьбе с преступностью и терроризмом», — рассказали URA.RU в пресс-службе управления Росгвардии по Тюменской области.

По данным ведомства, при поддержке тюменских силовиков задержаны 16 подозреваемых, изъято свыше 100 единиц оружия. Теперь бойцы отправятся в реабилитационный отпуск.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени совместную спецоперацию провели таможенники и военная разведка. Они пресекли контрабанду военной техники.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень» и в viber-канале «Тюмень», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...