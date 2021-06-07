Тюменский ОМОН провел спецоперации на Северном Кавказе

Силовики провели более 50 спецмероприятий по противодействию преступности и терроризму Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бойцы тюменских ОМОН и СОБР провели более 50 спецмероприятий в Северо-Кавказском регионе России. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления Росгвардии по Тюменской области. Сотрудники помогали бороться с преступностью и терроризмом, теперь им нужна реабилитация.

«Сотрудники ОМОН и СОБР вернулись из служебной командировки. Три месяца они обеспечивали безопасность граждан в Северо-Кавказском регионе. Бойцами проведено более 50 специальных и оперативных мероприятий по борьбе с преступностью и терроризмом», — рассказали URA.RU в пресс-службе управления Росгвардии по Тюменской области.

По данным ведомства, при поддержке тюменских силовиков задержаны 16 подозреваемых, изъято свыше 100 единиц оружия. Теперь бойцы отправятся в реабилитационный отпуск.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени совместную спецоперацию провели таможенники и военная разведка. Они пресекли контрабанду военной техники.