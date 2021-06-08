08 июня 2021
07 июня 2021

Пьяный водитель в ЯНАО врезался в забор и покалечил детей

© Служба новостей «URA.RU»
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Обрушение надземного перехода на трассе Челябинск -Курган. Курган, полиция, гибдд, дпс
Водитель не учел метеорологические условия Фото:

В деревне Харампур Пуровского района нетрезвый водитель врезался в кирпичный забор. В результате происшествия двое детей попали в больницу. Кроме того, у управлявшего автомобилем не было прав на вождение машиной. Об этом сообщает Госавтоинспекция ЯНАО в своей официальной группе в социальной сети «ВКонтакте».

«Водитель автомобиля ВАЗ 21099, не имеющий права управления, в нетрезвом состоянии, не учел дорожные и метеорологические условия, не справился с управлением и допустил наезд на кирпичный забор. В результате ДТП двое несовершеннолетних детей госпитализированы», — говорится в сообщении.

Получить оперативный комментарий в Госавтоинспекции ЯНАО не удалось. Там не ответили на звонки корреспондента.

Ранее URA.RU сообщало, что пьяный вахтовик устроил погоню в ЯНАО и врезался в автомобиль полицейских. В итоге пострадали два человека.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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