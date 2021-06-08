Пьяный водитель в ЯНАО врезался в забор и покалечил детей

Водитель не учел метеорологические условия Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В деревне Харампур Пуровского района нетрезвый водитель врезался в кирпичный забор. В результате происшествия двое детей попали в больницу. Кроме того, у управлявшего автомобилем не было прав на вождение машиной. Об этом сообщает Госавтоинспекция ЯНАО в своей официальной группе в социальной сети «ВКонтакте».

«Водитель автомобиля ВАЗ 21099, не имеющий права управления, в нетрезвом состоянии, не учел дорожные и метеорологические условия, не справился с управлением и допустил наезд на кирпичный забор. В результате ДТП двое несовершеннолетних детей госпитализированы», — говорится в сообщении.

Получить оперативный комментарий в Госавтоинспекции ЯНАО не удалось. Там не ответили на звонки корреспондента.

Ранее URA.RU сообщало, что пьяный вахтовик устроил погоню в ЯНАО и врезался в автомобиль полицейских. В итоге пострадали два человека.