В МВД выступили против идеи кабмина о новых правилах на дорогах

В МВД заявили, что изменения в ПДД нацелены не на безопасность, а увеличение количества штрафов Фото: Алексей Гайнов © URA.RU

В МВД не одобрили снижение максимальной скорости движения в городах до 30 км/ч и уменьшение нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км/ч, которое обсуждается в правительстве РФ. Об этом сообщил глава ГИБДД Михаил Черников.

«МВД категорически против сегодня снижения максимальной скорости с 60 до 30 км/ч в городах и администрируемого порога наказания с 20 до 10 км/ч», — цитируют РИА «Новости» Черникова. Он отмечает, что предложение снизить порог скорости в городах до 30 км/ч не приведет к безопасности дорожного движения, а увеличит процент штрафов.

Ранее в ООН предложили снизить допустимую скорость движения автомобилей на улицах городов до 30 км/ч. Вице-председатель Комитета по защите прав автовладельцев Александр Холодов в беседе с URA.RU предупредил, что такое нововведение приведет к большим пробках на дорогах.

До этого СМИ сообщали о том, что Минтранс до 1 августа проработает возможность снижения нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км/ч. Среди уже принятых изменений ПДД — штрафы за зимнюю резину в теплый сезон, тонировку на фарах, повреждения на бампере и видеорегистратор, который мешает обзору. Наказания начнут действовать с весны 2022 года, пишет «Утро.ру» .