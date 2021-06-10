Здание обследовали со служебными собаками Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске 10 июня эвакуируют сотрудников одного из зданий областного правительства, расположенного по адресу проспект Ленина, 59. Об этом сообщили источники URA.RU в правительстве.

«Толком ничего не понимаем, но предложили покинуть кабинеты. Якобы поступило сообщение о минировании здания: то ли по интернету, то ли кто-то позвонил. Работа сорвана, помещения обследуют саперы со служебными собаками», — рассказала инсайдер URA.RU.

К зданию, где размещаются подразделения министерств имущества и промышленности, Главного контрольного управления области и регионального УФАС, действительно стянуты силы полиции и Росгвардии. У входа припаркованы несколько спецмашин, рядом стоят силовики. В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области воздержались от комментариев.

Сегодня «минеры» сорвали также работу правительства Курганской области. Кроме органов власти, электронные письма с угрозами получили еще несколько учреждений.

Накануне полиция сообщила о задержании подозреваемого в рассылке SMS о лжеминировании детсадов Кургана. Это 44-летний житель Московской области. При обыске у подозреваемого нашли 16 сим-боксов на 32 сим-карты каждый, четыре компьютера и много новых сим-карт.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU