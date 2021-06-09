В Кургане появились первые претенденты на пост мэра

Роман Сергеечев уже не в первый раз принимает участие в конкурсе на пост мэра Кургана Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Два человека подали документы на участие в конкурсе на пост главы Кургана. На эту должность претендуют врио главы Елена Ситникова и депутат городской думы Роман Сергеечев, сообщили URA.RU в конкурсной комиссии.

«Заявления поступили от Сергеечева Романа Николаевича и Ситниковой Елены Вячеславовны», — рассказал URA.RU заместитель председателя конкурсной комиссии, руководитель аппарата Курганской городской думы Михаил Герштанский. Он отметил, что комплект документов для выдвижения кандидаты представили в комиссию 10 июня. Также в комиссию поступило еще несколько звонков от желающих подать документы на конкурс.

Ситникову изначально называли одной из вероятных кандидатур на пост главы города. Сергеечев уже выдвигался на пост мэра в 2019 году. Перед этим он около года руководил департаментом развития городского хозяйства администрации Кургана.

Документы на пост главы Кургана будут приниматься до вечера 11 июня. 5 июля состоится итоговое заседание конкурсной комиссии, на котором пройдет индивидуальное собеседование с каждым участником конкурса. Лица, успешно прошедшие конкурсный отбор, станут участниками следующего этапа — заседания гордумы, на котором депутаты выберут нового мэра.

Экс-глава Кургана Андрей Потапов ушел в отставку по собственному желанию 12 мая. Ранее он заявлял, что мэр должен работать больше восьми часов в сутки, без выходных и праздничных дней. А губернатор Курганской области Вадим Шумков называл работу мэра «тяглом». Сейчас обязанности мэра временно исполняет его заместитель Елена Ситникова.