В Кургане на два года введут новый запрет на парковку

В Кургане запретят парковку возле онкодиспансера Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Запрет на остановку и стоянку машин будет введен возле онкодиспансера в Кургане. Он будет действовать в течение ближайших двух лет, пока рядом будут строить новый корпус медучреждения, сообщает пресс-служба мэрии.

«В связи со строительством хирургического корпуса Курганского областного онкологического диспансера на обеих сторонах проезжей части по проезду на участке от здания по улице Карбышева, 33А до пересечения улиц Карбышева — Циолковского будет введен запрет на остановку и стоянку всех транспортных средств», — говорится в сообщении. Ограничения будут действовать с 21 июня 2021 года по 31 мая 2023 года.

Согласно принятому мэрией постановлению, дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку, а также предупреждающие о работе эвакуатора, должны установить исполнитель работ — ЗАО «Курганстальмост». Городскому управлению МВД рекомендовано контролировать соблюдение этого запрета.

Новый корпус онкодиспансера должен появиться рядом с действующим зданием стационара и поликлиники в микрорайоне Рябково, сообщало ранее URA.RU. Это будет 10-ти этажное здание (с учетом техподполья и технического этажа). Стоимость строительства составит около 684 млн рублей (федеральные средства). Окончание работ — не позднее 31 мая 2023 года. «Курганстальмост» стал подрядчиком как единственный участник аукциона.