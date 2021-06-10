Популярное челябинское озеро закроют для туристов

К берегам Тургояка пустят только тех, кто едет на базы отдыха Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Запрет на въезд на озеро Тургояк в Челябинской области, несмотря на снятие в регионе противопожарного режима, сохраняется. В выходные на въездах к озеру выставят посты, на которых будут дежурить сотрудники ГУ МЧС и Росгвардии по региону. Об этом URA.RU сообщил начальник Главного управления лесами Челябинской области Сергей Лавров.

«Особый режим снят 10 июня, но в трех территориях сохраняется противопожарный муниципальный режим, — пояснил URA.RU Лавров. — Это касается Верхнеуральского, Брединского района и Миасса, где находится озеро Тургояк. Во всех трех муниципалитетах остается опасность лесных пожаров».

По словам Лаврова, пропускать к озеру, вокруг которого находится хвойный лес, будут только тех, кто едет на базы отдыха по путевкам. Остальные машины, в том числе с местными жителями, станут разворачивать. Доступ на городской пляж Миасса будет открыт.

Тургояк из-за чистоты воды и живописных лесов пользуется большой популярностью в УрФО. Летом 2020 года, когда из-за пандемии COVID-19 закрывались границы России, на Тургояк приезжало столько туристов, в том числе из Свердловской области, что на окрестных АЗС возникали перебои с бензином. Миассцы жаловались, что гости оставляют после себя горы мусора.

Остальные водоемы будут открыты для посещения. Синоптики обещают, что днем, в длинные выходные с 12 по 14 мая, в области будет жарко. Осадки не ожидаются.