Пушков оценил обложку Time с Путиным и Байденом. «Однозначное признание веса России»

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Открытая лицензия 09.06.2015. Алексей Пушков., пушков алексей
Сенатор Пушков заявил, что США признают политический вес России Фото:
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Обложка еженедельного журнала Time, которая посвящена скорой встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, говорит о признании веса России и ее лидера. Такое мнение выразил член Совета Федерации от Пермского края Алексей Пушков.

На обложке Time изображен американский президент в солнцезащитных очках, в которых отражается Путин. Авторы предполагают, что в беседе с российским лидером Байден будет вести себя предельно жестко.

«Обложка „Time“ отражает то, о чем сейчас думает Байден. И еще раз говорит о роли личности и стоящей за ней страны в мировой политике. [Президента Украины Владимира] Зеленского или [президента Польши Анджея] Дуду в очках главы США никому не пришло бы и в голову изобразить. Своеобразное, но однозначное признание со стороны либерального издания веса России и ее лидера», — отреагировал Пушков в своем telegram-канале.

Переговоры президентов России и США пройдут 16 июня в Женеве на вилле «Ла Гранж», передает деловое издание «Взгляд». Ожидается, что Путин и Байден обсудят урегулирование международных конфликтов, борьбу с терроризмом, экологические вопросы, стратегическую стабильность и пандемию коронавируса. Политологи ожидают, что также президенты обсудят ситуацию в Украине, уточняет агентство Nation News.

Обложка нового выпуска журнала Time посвящена встрече Путина и Байдена

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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