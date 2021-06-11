Обложка еженедельного журнала Time, которая посвящена скорой встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, говорит о признании веса России и ее лидера. Такое мнение выразил член Совета Федерации от Пермского края Алексей Пушков.
На обложке Time изображен американский президент в солнцезащитных очках, в которых отражается Путин. Авторы предполагают, что в беседе с российским лидером Байден будет вести себя предельно жестко.
«Обложка „Time“ отражает то, о чем сейчас думает Байден. И еще раз говорит о роли личности и стоящей за ней страны в мировой политике. [Президента Украины Владимира] Зеленского или [президента Польши Анджея] Дуду в очках главы США никому не пришло бы и в голову изобразить. Своеобразное, но однозначное признание со стороны либерального издания веса России и ее лидера», — отреагировал Пушков в своем telegram-канале.
Переговоры президентов России и США пройдут 16 июня в Женеве на вилле «Ла Гранж», передает деловое издание «Взгляд». Ожидается, что Путин и Байден обсудят урегулирование международных конфликтов, борьбу с терроризмом, экологические вопросы, стратегическую стабильность и пандемию коронавируса. Политологи ожидают, что также президенты обсудят ситуацию в Украине, уточняет агентство Nation News.
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