Курганские инсайды: убийца смотрящего избежал наказания

12 июня — День России Коллаж: URA.RU

Бывший сенатор Сергей Лисовский высоким результатом на праймериз изменил расклад в объединенных списках «ЕР» в Госдуму (Курганская области и регионы «тюменской матрешки»). А депутат Госдумы Александр Ильтяков попал в неловкую ситуацию, когда их втянули в конфликт жильцов одного из домов с застройщиком. Что еще обсуждают в регионе — в свежем выпуске «Инсайдов».

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Заявление губернатора удивило курганцев

Вадим Шумков заявил, что стоимость дорожного ремонта бывает завышенной Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Заявление курганского губернатора Вадима Шумкова о том, что необходимо разобраться с ценами на ремонт дорог, стала поводом для бурных кулуарных обсуждений. «Часть предлагаемых ранее ремонтов точно может стоить дешевле», — написал Шумков на своей странице «ВКонтакте».

«На некоторые объекты, наоборот, не могут найти подрядчиков, потому что дорожники считают цены заниженными. Плюс еще не понятно, когда получишь деньги за выполненные работы», — рассуждают сплетники. В качестве примера они приводят аукцион на ремонт участка улицы Карла Маркса в Кургане, который срывался уже дважды с начала года из-за отсутствия заявок. «Там начальная цена — четыре миллиона [рублей]. Ну и кто на такой ремонт пойдет? Туда только дорожную технику доставить — сколько денег потратится? У нас только надпись „Курган“ на набережной 3,5 млн стоила», — усмехаются в регионе. Сплетники отмечают, что писал Шумков о дорогах Шадринска, но воспринимать его заявление будут как руководство к действию по всей области.

Дорогу, поразившую губернатора, ремонтируют без выходных

Объездную дорогу в Кургане, когда-то удивившую главу региона Вадима Шумкова своими ямами, ремонтируют без выходных. Очевидцы из числа местных жителей микрорайона Карчевская роща, которые годами выпрашивали сделать им дорогу, сейчас не нарадуются. «Делают основательно. Не просто сняли верхний слой асфальта и уложили, а меняют и заново укладывают „подушку“ из щебня. Явно работает не одна бригада, потому что делают и в выходные», — радуются курганцы, ожидая открытия объездной дороги.

Лисовский доказал, что достоин проходного места

Сергей Лисовский победил на праймериз с большим отрывом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Результат экс-сенатора Сергея Лисовского на праймериз ЕР поможет разрешить конфликт, который возник в результате объединения Курганской области и «тюменской матрешки» в один партийный список на выборах в Госдуму, считают инсайдеры. Единороссы из ХМАО возмущались, что Лисовский буквально отобрал у них депутатское кресло, так как претендует на более высокое место в списке кандидатов. Следовательно, у него больше шансов получить мандат. «Значительный отрыв Лисовского от второго места по количеству голосов будет использован как доказательство, что его поддерживают курганские избиратели, и он достоин получить проходное место в списке», — переговариваются в кулуарах.

«Единой России» угрожает «протест ногами» на выборах в Госдуму

Единороссы рискуют получить на выборах в Госдуму меньшую поддержку, чем ожидают, говорят слухачи. По данным опросов, многие, кто раньше не ходил на выборы, готовы в этом году пойти и проголосовать против правящей партии. «Этими настроениями, безусловно, будут пользоваться оппозиционные партии и негативно настроенные к властям силы, которые не смогут принять непосредственного участия в предвыборной кампании. Будут настраивать избирателей на протест ногами», — говорят злые языки.

Ильтяков попал в неловкую ситуацию

Александра Ильтякова втянули в конфликт жильцов и застройщика Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутат Госдумы Александр Ильтяков — лидер курганских единороссов — оказался втянут в конфликт между жильцами дома №117 по улице Коли Мяготина и застройщиком Александром Бабочкиным. Предприниматель строит дом, против чего выступают местные жители. Они пригласили на митинг Ильтякова.

«Интересно, как депутат будет действовать дальше. Получается, если он встанет на сторону жителей, то окажется против позиции застройщика. Тем временем, „Единая Россия“ арендует офисы у Бабочкина. Неловкая получается ситуация», — считают слухачи. При этом некоторые отмечают, что Ильтякову давно не нравится расположение резиденции единороссов. Мол, не всякий посетитель сразу ее найдет.

Госслужащие не понимают, куда пропали премии

Слухачи озаботились вопросом, на какие цели тратятся деньги из фонда экономии зарплаты чиновников. «Раньше было не так много вакансий, но из фонда экономии выделялись деньги на премии. Сейчас вакансий стало больше. Значит, и экономия должна быть больше. Но премий практически нет. Интересно, куда уходят деньги?» — переговариваются в кулуарах. Сплетники обратили внимание, что ранее власти заявляли о выделении денег на благотворительность, выплаты ветеранам. «Неужели все деньги на это уходят?» — удивляются госслужащие.

Чиновники не согласились с сообщением на сайте правительства

Показатели эффективности для мэров действуют уже много лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Чиновники региональных департаментов удивились заявлению пресс-службы губернатора на сайте правительства, что показатели эффективности глав городов и районов «были введены впервые в истории Курганской области в 2019 году». «Оценка органов местного самоуправления проводилась ежегодно с незапамятных времен, на основании указа президента. Личные результаты работы глав тоже оценивали много лет. Все это, как и сейчас, влияло на премии мэров и глав. Вся эта информация есть на этом же сайте правительства», — возмущаются слухачи.

Никто не хочет идти в мэры

Должность мэра Кургана теряет привлекательность Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Конкурс по отбору кандидатур на пост главы Кургана не вызвал ажиотажа (зарегистрировалось всего два человека), так как многие потенциальные участники не видят смысла участвовать в нем, считают сплетники. «Есть мнение, что победитель уже определен, и шансов у других кандидатов нет. Зачем тратить силы, нервы и время? Тем более перед выборами в Госдуму. Партиям, например, сейчас вообще не до этого конкурса», — переговариваются в регионе. В кулуарах обсуждают, что в случае прямых выборов была бы возможна хотя бы небольшая интрига, и партии бы выдвинули своих кандидатов.

Еще одна причина в том, что должность мэра сама по себе теряет привлекательность: «Головняка и ответственности много. И что бы ни случилось — ты во всем виноват. Не зря ведь почти все мэры уходят в отставку досрочно».

Курганский ПФР не платит коммуналку

Пенсионный фонд в Кургане несвоевременно оплачивает коммунальные услуги, говорят сплетники. «Структура, которая строит себе новые здания за миллионы рублей, не может платить коммуналку в срок. Компании, поставляющей услуги, приходится обращаться в арбитражный суд. Странная позиция государственного фонда», — обсуждают курганцы.

Центральный парк Кургана останется без аттракционов

Владельцы аттракционов недовольны новыми условиями аренды в ЦПКиО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Владельцы аттракционов в Центральном парке культуры и отдыха (ЦПКиО) планируют перевезти их в другой регион. Арендная плата, которую установила директор департамента экономического развития, предпринимательства и торговли Ульяна Иванова, не устраивает бизнесменов. Теперь бизнесмены должны отдавать муниципалитету — владельцу парка — 70% прибыли от продажи билетов, а 30% оставлять себе.

«В других регионах предпринимателю остается 60% — в два раза больше. Новые аттракционы стоят десятки миллионов рублей, которые берутся в кредиты. Бизнесмены умеют считать деньги. Понятно, что такая аренда их не устраивает. Все идет к тому, что случилось с горсадом, который остался без развлечений для детей — вывезли даже колесо обозрения», — обсуждают курганцы.

Чиновник крышует «Парк динозавров»

Изменения условий договора аренды в ЦПКиО, по словам сплетников, не коснулись «Парка динозавров». Слухачи говорят, что его контролирует один из высокопоставленных чиновников. «Они арендуют огромную территорию тысяч за 10 рублей. Понятно, что их все устраивает. С другой стороны, пусть хоть они останутся. Иначе детей совсем некуда будет водить», — считаются инсайдеры.

Убийца курганского смотрящего сдался полиции

Говорят, подозреваемый в громком убийстве найден Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Всю неделю в Шадринске якобы ищут убийцу бывшего смотрящего курганской колонии Максима Рябова. Инцидент случился 6 июня, преступника все еще не поймали, говорят одни слухачи. Но по версии других инсайдеров, убийца уже сдался. «Симахин сначала подался в бега, но спустя пару дней пришел в полицию сам (9 июня). А сегодня стало известно, что Симахина решили не арестовывать. Якобы Рябов сам первый наставил обрез на него. Адвокаты очень хорошо отработали гонорар», — переговариваются в Шадринске.

Силовика констатировали, что в Рябова стреляли из «Сайги» в живот. От ранения он скончался в больнице. Родные и близкие все еще не понимают, в чем причина. По их словам, Рябов освободился пять лет назад и совершенно отошел от криминальных дел.

После массовой драки умер курганец

Массовая драка возле бара «Егерь» в Кургане, произошедшая 6 июня, закончилась трагедией. Один из участников потасовки скончался в больнице. «Его доставили не сразу. Вначале просто увезли куда-то. Вероятно, думали, что травмы не серьезные. Но позже пострадавшего доставили в больницу, где он умер», — обсуждают в криминальной среде. Там же назвали случившееся начавшейся «войнушкой» между авторитетами Белым и Магой и их сторонниками.

Мост сломали дорожные строители

Мост рухнул из-за самосвала Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Единственный в Кургане надземный пешеходный мост сломал грузовик компании, которая делает ремонт участка трассы Курган — Челябинск. Самосвал с номерами Новосибирской области (регион 54) выгрузил на обочине груз. «Он забыл опустить кузов и поехал. В итоге снес мост. Вероятно, это машина субподрядчика. Потому что подрядчиком выступает московская компания ООО „Дортех“», — делятся курганцы.

Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.