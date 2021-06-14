14 июня 2021
13 июня 2021
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11 июня 2021

Врачи рассказали о состоянии девочки, раненной в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
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Хирургическая операция с помощью роботизированного ассистента в ГКБ №40. Екатернибург, госпиталь, больной, каталка, больничный коридор, медперсонал, операция, лечение, медицина, хирургическое отделение, клиника, санитары, больница, медицинское учреждение, реанимация, пациент, каталка больничная
Ребенок находится в состоянии средней тяжести Фото:
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В Екатеринбурге мужчина открыл стрельбу по прохожим

Состояние девятилетней девочки, раненной 30 мая при стрельбе в Екатеринбурге, улучшилось. Сейчас она находится в состоянии средней тяжести, сообщили URA.RU в пресс-службе минздрава Свердловской области.

«Состояние стабильное, средней тяжести», — рассказал агентству пресс-секретарь министерства Константин Шестаков. До этого состояние девочки врачи оценивали как стабильно тяжелое. Сейчас она находится под наблюдением специалистов в реанимационно-анестезиологическом отделении.

Вечером 30 мая бывший сотрудник МВД Сергей Болков открыл огонь из окна своей квартиры и ранил ребенка и сотрудника Росгвардии. Девочка находилась в тяжелом состоянии, ее прооперировали 31 мая, а 5 июня она пришла в себя и ее отключили от аппарата ИВЛ. Сам Болков позднее заявил, что не хотел стрелять в ребенка, и извинился перед семьей девочки.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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