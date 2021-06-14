Врачи рассказали о состоянии девочки, раненной в Екатеринбурге

Ребенок находится в состоянии средней тяжести Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета В Екатеринбурге мужчина открыл стрельбу по прохожим

Состояние девятилетней девочки, раненной 30 мая при стрельбе в Екатеринбурге, улучшилось. Сейчас она находится в состоянии средней тяжести, сообщили URA.RU в пресс-службе минздрава Свердловской области.

«Состояние стабильное, средней тяжести», — рассказал агентству пресс-секретарь министерства Константин Шестаков. До этого состояние девочки врачи оценивали как стабильно тяжелое. Сейчас она находится под наблюдением специалистов в реанимационно-анестезиологическом отделении.

Вечером 30 мая бывший сотрудник МВД Сергей Болков открыл огонь из окна своей квартиры и ранил ребенка и сотрудника Росгвардии. Девочка находилась в тяжелом состоянии, ее прооперировали 31 мая, а 5 июня она пришла в себя и ее отключили от аппарата ИВЛ. Сам Болков позднее заявил, что не хотел стрелять в ребенка, и извинился перед семьей девочки.