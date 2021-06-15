Челябинский губернатор предложил Лаврову очный форум глав ШОС

Челябинский губернатор Алексей Текслер 15 июня выступил на заседании Совета глав субъектов России при МИД РФ в Москве. Заседание проходило под председательством министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Текслер предложил провести второй форум глав регионов ШОС этой осенью в Челябинске в очном формате, а такеже озвучаил новые инициативы, сообщили URA.RU в пресс-службе губернатора.
На заседании Текслер пояснил, что в 2022 году заседание пройдет в Узбекистане и в Россию форум вернется только через семь лет. «Не очень правильно приостанавливать деятельность по организации форума в России на такой долгий период, — заявил губернатор. — Мы выступили с инициативной создания в рамках форума Национальной части РФ, в которую войдут регионы России. Это обеспечит продвижение нашей линии по развитию форума глав регионов и его укреплению».
Лавров поддержал все инициативы Текслера. В заседании приняли участие входящие в состав совета губернаторы, руководящие сотрудники администрации президента РФ, федеральных органов исполнительной власти.
Саммиты ШОС и БРИКС должны были состояться в Челябинске летом 2020 года. Путин перенес мероприятия с участием глав государств в Петербург. Часть событий осталась за Челябинском, но их проведению помешала пандемия коронавируса. Осенью 2020 года форум глав регионов стран ШОС состоялся в онлайн-режиме. Проведение очного форума в Челябинске в этом году ранее одобрили в Совете Федерации. Город готов принять представителей примерно трех десятков регионов из восьми стран ШОС.
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