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В ЯНАО на рабочего сорвался груз со строительного крана

© Служба новостей «URA.RU»
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Завершающий этап подготовки к RAE-2015. Нижний Тагил , строительный кран
Рабочий получил закрытую черепно-мозговую травму Фото:

При разгрузке автомобиля в Губкинском (ЯНАО) на 58-летнего рабочего сорвался груз со строительного крана. Мужчина скончался от полученных травм, сообщает пресс-служба окружного следственного комитета.

«По данным следствия, 26 апреля в Губкинском на территории промышленной базы коммерческого предприятия, во время выполнения работ по разгрузке автомобиля краном манипулятором, в связи с нарушением правил безопасности при проведении работ, произошло падение груза на рабочего», — говорится в сообщении на сайте ведомства. Мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму и скончался в больнице.

По факту гибели рабочего возбуждено уголовное дело за нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека. Следствие устанавливает все обстоятельства преступления.

Ранее URA.RU сообщало, что на предприятии в Новом Уренгое во время работы произошло падение демонтируемых панелей укрытия на вышкомонтажников. В результате чего один вахтовик скончался на месте, а второй работник получил ушиб грудной клетки.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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