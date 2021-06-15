В ЯНАО на рабочего сорвался груз со строительного крана

Рабочий получил закрытую черепно-мозговую травму Фото: Александр Мамаев © URA.RU

При разгрузке автомобиля в Губкинском (ЯНАО) на 58-летнего рабочего сорвался груз со строительного крана. Мужчина скончался от полученных травм, сообщает пресс-служба окружного следственного комитета.

«По данным следствия, 26 апреля в Губкинском на территории промышленной базы коммерческого предприятия, во время выполнения работ по разгрузке автомобиля краном манипулятором, в связи с нарушением правил безопасности при проведении работ, произошло падение груза на рабочего», — говорится в сообщении на сайте ведомства. Мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму и скончался в больнице.

По факту гибели рабочего возбуждено уголовное дело за нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека. Следствие устанавливает все обстоятельства преступления.

Ранее URA.RU сообщало, что на предприятии в Новом Уренгое во время работы произошло падение демонтируемых панелей укрытия на вышкомонтажников. В результате чего один вахтовик скончался на месте, а второй работник получил ушиб грудной клетки.