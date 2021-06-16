Соратник Трампа уличил Байдена в слабости перед Путиным

Байдена назвали слабым за отказ от совместной пресс-конференции с Путиным Фото: Kevin Dietsch Zuma\TASS

Неготовность президента США Джо Байдена проводить совместную пресс-конференцию с президентом РФ Владимиром Путиным после саммита говорит о слабости американского лидера. Такое мнение выразил бывший госсекретарь США Майкл Помпео, занимавший эту должность в годы правления экс-президента Дональда Трампа.

Путин и Байден проведут переговоры в Женеве 16 июня. Саммит начнется в 14:35 по московскому времени. После президенты проведут отдельные пресс-конференции. «Тот факт, что вы не готовы стоять в шести или восьми футах от вашего противника и рассказывать миру, о чем вы говорили, о вещах, которые вам небезразличны и почему вы заботитесь о них, показывает огромную слабость», — обратился Помпео к Байдену в эфире телеканала Fox News.

Ранее американские СМИ сообщали, что Байден консультировался с чиновниками, которые общались с Путиным. Они призвали отказаться от общей пресс-конференции, чтобы президент РФ не «отодвинул на второй план» итоги переговоров.

Согласно графику встречи Путина и Байдена в Швейцарии, сперва состоятся переговоры в узком составе, а затем в расширенном формате с перерывом на чай и кофе. Главы государств обсудят двусторонние отношения, стратегическую стабильность и актуальные международные вопросы, пишет «Национальная служба новостей». Российский лидер отказался от встречи с властями Швейцарии перед саммитом без объяснения причины.

Встречу Путина и Байдена активно обсуждают медиа по всему миру. Журнал Time поместил на обложку изображение президента США в солнцезащитных очках, в которых отражается его коллега из России. В соцсетях назвали такой образ Байдена комичным, пишет Life .