16 июня 2021

В Кремле высказались об исключении США из списка противников

© Служба новостей «URA.RU»
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Флаги. Санкт-Петербург, американский флаг, флаг сша, флаг америки
Песков оценил возможность исключения США из списка недружественных стран Фото:

Поводов для исключения США из российского списка недружественных стран пока нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет… пока нет для этого поводов», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос РИА «Новости».

Ранее правительством России был составлен список недружественных иностранных государств. В перечень стран, совершающих недружественные действия в отношении России, вошли Соединенные Штаты Америки и Чехия, передает RT.

16 июня в Женеве прошла встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Переговоры лидеров двух стран длились 4,5 часа. Главы государств подписали только один документ по итогам встречи. Президенты также обменялись подарками.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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