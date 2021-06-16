В Кремле высказались об исключении США из списка противников

Поводов для исключения США из российского списка недружественных стран пока нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Нет… пока нет для этого поводов», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос РИА «Новости».
Ранее правительством России был составлен список недружественных иностранных государств. В перечень стран, совершающих недружественные действия в отношении России, вошли Соединенные Штаты Америки и Чехия, передает RT.
16 июня в Женеве прошла встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Переговоры лидеров двух стран длились 4,5 часа. Главы государств подписали только один документ по итогам встречи. Президенты также обменялись подарками.
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