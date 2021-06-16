Сабантуй перенесли из-за коронавируса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Тобольска (Тюменская область) возмущены отменой народного татарского и башкирского праздника Сабантуй, который не состоится из-за коронавируса. Свою точку зрения горожане выразили в группе «Типичный Тобольск» в социальной сети «ВКонтакте».

«Сабантуй, запланированный на 19 июня, отменен в связи с нестабильной эпидемиологической обстановкой и продлением ограничений из-за COVID-19», — такое сообщение появилось в группе «Типичный Тобольск» в социальной сети «ВКонтакте». Жителей Тобольска отмена праздника возмутила.

«Чемпионат по футболу, значит, можно проводить, а „Сабантуй“ — нельзя. Совсем уже обезумели», — написала Дарья Жигалова. «Тогда бы уже за неделю отменили, чем за пару дней. А то планы свои отменяешь, настраиваешься, и тут так», — отметила Алевтина Маско. «Не могу понять логики. Весь Краснодарский край людьми кишит на пляжах, и это нормально. Зато „Сабантуй“ и выпускные детям отменить собрались», — прокомментировал Денис Полищук.

В департаменте по культуре и туризму администрации Тобольска пояснили, что информация об отмене не совсем корректна. «19 июня праздник действительно не состоится из-за эпидемиологической обстановки. Однако он не отменен, а перенесен. На какую точно дату пока ответить затрудняюсь», — рассказала URA.RU исполняющая обязанности директора департамента Наталья Журавлева.