16 июня 2021
15 июня 2021

Тюменцы возмутились отменой татарского праздника. «Совсем обезумели»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сабантуй в Троицке Татарское нашествие Челябинск, татарский танец
Сабантуй перенесли из-за коронавируса Фото:

Жители Тобольска (Тюменская область) возмущены отменой народного татарского и башкирского праздника Сабантуй, который не состоится из-за коронавируса. Свою точку зрения горожане выразили в группе «Типичный Тобольск» в социальной сети «ВКонтакте».

«Сабантуй, запланированный на 19 июня, отменен в связи с нестабильной эпидемиологической обстановкой и продлением ограничений из-за COVID-19», — такое сообщение появилось в группе «Типичный Тобольск» в социальной сети «ВКонтакте». Жителей Тобольска отмена праздника возмутила.

«Чемпионат по футболу, значит, можно проводить, а „Сабантуй“ — нельзя. Совсем уже обезумели», — написала Дарья Жигалова. «Тогда бы уже за неделю отменили, чем за пару дней. А то планы свои отменяешь, настраиваешься, и тут так», — отметила Алевтина Маско. «Не могу понять логики. Весь Краснодарский край людьми кишит на пляжах, и это нормально. Зато „Сабантуй“ и выпускные детям отменить собрались», — прокомментировал Денис Полищук.

В департаменте по культуре и туризму администрации Тобольска пояснили, что информация об отмене не совсем корректна. «19 июня праздник действительно не состоится из-за эпидемиологической обстановки. Однако он не отменен, а перенесен. На какую точно дату пока ответить затрудняюсь», — рассказала URA.RU исполняющая обязанности директора департамента Наталья Журавлева.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень» и в viber-канале «Тюмень», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...